METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA: emanata ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Miglioramento in atto in serata, ma solo temporaneo

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno volgendo verso un miglioramento, con la cessazione dei fenomeni che oggi si sono concentrati maggiormente sui settori interni delle regioni centro-meridionali. Tuttavia, soprattutto in mattinata, piogge e temporali localmente anche intensi si sono abbattuti sull’Emilia-Romagna, provocando qualche disagio e allagamenti. Tale miglioramento in atto risulterà però temporaneo, come vedremo nel presente editoriale.

Domani forti piogge e temporali in Sicilia

Nella giornata di domani venerdì 1° ottobre le condizioni meteo torneranno a peggiorare nel corso del pomeriggio in Sicilia, per effetto di una persistente circolazione depressionaria. Rovesci e temporali si formeranno e si svilupperanno principalmente nei settori interni della regione, con occasionali sconfinamenti sulle aree costiere e colpiranno localmente in maniera molto intensa. Più asciutto e stabile sul resto d’Italia grazie ad una timida rimonta dell’Anticiclone. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su zone alpine occidentali, Sardegna settentrionale ed orientale, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

