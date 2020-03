METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI si abbattono sull’ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA: ecco le città interessate

Italia spaccata in due, al centro-nord piogge e nevicate, al sud più stabile e temperature oltre la media

In questa prima giornata di primavera meteorologica (il cui inizio è convenzionalmente assegnato ogni anno al 1° di marzo) abbiamo notato nel corso della giornata da satellite una situazione nettamente opposta tra il centro-nord e il sud Italia. Mentre infatti sul primo settore abbiamo avuto piogge e anche nevicate al di sopra degli 800/1000 metri sulle Alpi e Prealpi, sul secondo il tempo è rimasto asciutto oltre che piuttosto mite. Spiccano in particolare gli oltre +26°C della città di Palermo.

Domani forte maltempo in arrivo con nubifragi sulla Liguria

Nella giornata di domani lunedì 2 marzo una nuova pulsazione della saccatura di origine nordatlantica responsabile già del maltempo di oggi, innescherà una ciclogenesi sul settore tirrenico settentrionale, che sarà causa di forte instabilità generalizzata soprattutto su alcune regioni settentrionali e sul versante tirrenico. I fenomeni più intensi ed anche possibilmente a carattere di nubifragio sono attesi tra la mattina e il pomeriggio sulla Liguria (dove non si escludono accumuli a tre cifre specie sull’entroterra) e sul Triveneto, dove la quota neve si attesterà intorno agli 800/1000 metri e localmente anche più in basso. Forti piogge anche a carattere temporalesco saranno possibili invece su Lazio e Toscana, con gli accumuli maggiori attesi nelle zone interne grazie ai forti venti di libeccio che favoriscono il fenomeno dello stau con una maggior persistenza delle precipitazioni. Temperature in generale flessione sullo stivale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, alta Toscana, Appennino emiliano e romagnolo, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia e settori appenninici di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati su Liguria, alta Toscana, Trentino, Appennino emiliano e settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte orientale e meridionale, resto di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio e su Trentino, pianura emliana, Umbria, Appennino marchigiano e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Centro-Nord, resto Campania, e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sui settori alpini e su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, inizialmente al di sopra di 900-1000 m, in calo fino a 500-600 m su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile diminuzione al Nord, specie su Piemonte ed entroterra ligure. Venti: forti dai quadranti meridionali su regioni del Centro-Sud, regioni dell’alto Adriatico e Pianura Padana, con raffiche di burrasca su Puglia e settori tirrenici di Toscana e Lazio, e fino a burrasca forte su Liguria, crinali appenninici centro-settentrionali e Sardegna, su quest’ultima in rotazione da Ovest. Mari: da agitati a molto agitati il Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna e, localmente il Tirreno centrale e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.