Meteo – Qualche temporale ancora in formazione in Italia, migliora in serata: i dettagli

Temporali anche intensi in formazione nel pomeriggio

Nella giornata odierna le condizioni meteo risentono ancora dell’infiltrazione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo centrale, in grado di innescare ancora rovesci e temporali nelle aree più interne dello stivale, localmente anche particolarmente intensi e a carattere di nubifragio, specie in Sicilia, già ieri duramente colpita dal maltempo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Fase di instabilità per le zone più interne

Ormai da giorni le aree più interne sono affette dalla formazione e dallo sviluppo di temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, a causa del passaggio di una goccia fredda di stampo atlantico sul Mediterraneo centrale. Tale situazione si ripete anche oggi, ma, a differenza degli altri giorni, le condizioni meteo sono previste migliorare generalmente questa sera, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Evidente miglioramento in arrivo in serata

Un evidente miglioramento delle condizioni meteo riguarderà invece la nostra Penisola nel corso della serata odierna, con fenomeni via via in graduale esaurimento: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale permetterà il ritorno di condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sullo stivale nelle prossime ore.

Clima estivo, con temperature stazionarie o in lieve aumento

Unitamente a condizioni meteo di stabilità generale, si accompagneranno cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto il territorio nazionale e temperature che in questo contesto non subiranno ancora una volta significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, apparendo al più in lieve aumento in alcuni casi. I valori termici pertanto rispetteranno la media di riferimento o si attesteranno lievemente al di sopra della stessa, con clima pienamente estivo anche nelle ore notturne.

