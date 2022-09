METEO – Forti PIOGGE, TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Una serie di affondi, seppur lievi, di cavi perturbati di natura atlantica sta mettendo sotto scacco il nostro Paese e in crisi l’estate. Piogge e temporali colpiscono infatti frequentemente il nostro Paese, soprattutto le regioni centro-settentrionali, anche se nella giornata odierna non manca un parziale coinvolgimento del sud. Negli scorsi giorni non sono mancati danni e disagi, con i fenomeni che localmente risultano intensi anche quest’oggi.

Escluse le Isole Maggiori

Da quest’ondata di maltempo sono incluse tutte le regioni peninsulari della nostra Penisola, in maniera più o meno sparsa o diffusa, mentre rimangono di conseguenza escluse le Isole Maggiori, dove le condizioni meteo appaiono migliori, ad eccezione di qualche nota di maltempo sulla Sardegna sudoccidentale nella notte e di qualche cella temporalesca localizzata nelle zone interne della Sicilia. Le temperature risultano notevolmente più fresche in Italia, ma comunque tutto sommato estive.

Prossime ore ancora maltempo

Il fronte instabile sta attraversando in queste ore il Paese, con piogge e temporali localmente intensi che si stanno azionando sulle regioni meridionali del Paese. Di conseguenza, nelle prossime ore dunque in serata, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, è atteso ancora del maltempo sulla nostra Penisola, con rovesci, temporali e possibili locali nubifragi che colpiranno determinati settori dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forte maltempo sulla Puglia meridionale in serata, rovesci su arco prealpino e medio versante adriatico

Rovesci e temporali continueranno a traslare verso sud in serata andando ad interessare la Puglia meridionale, dove non sono esclusi fenomeni localmente anche molto intensi e a carattere di nubifragio, mentre piogge residuali possibilmente accompagnate da attività elettrica, interesseranno il medio versante adriatico, l’arco prealpino e le pianure ad esso adiacenti. Possibile qualche rovescio anche nelle aree nei pressi dello Stretto di Messina, mentre altrove le condizioni meteo risulteranno in miglioramento con cessazione della fenomenologia e con clima più fresco, specie al centro-nord.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.