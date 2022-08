METEO – Forti TEMPORALI e NUBIFRAGI con violente RAFFICHE di vento colpiscono Venezia: 2 feriti e DANNI al campanile di San Marco

Maltempo torna a sferzare l’Italia

A seguito di una breve pausa dal maltempo portata dall’elevazione di un’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale, nella giornata odierna piogge e temporali sono tornati a colpire duramente la nostra Penisola. L’energia atmosferica accumulata in questi giorni proprio a causa del predetto prefrontale ha sicuramente contribuito ad azionare violenti temporali accompagnati da raffiche di vento altrettanto violente che hanno causato la morte di 2 persone e il ferimento di diverse altre in Toscana che, alla base di quanto avvenuto, risulta indubbiamente essere la regione maggiormente colpita fino a questo momento dall’ondata di maltempo in corso.

Super caldo africano al sud, in Sicilia oltre +44°C

Se da un lato dunque il maltempo è tornato a colpire duramente l’Italia, dall’altro un richiamo di correnti subtropicali ancora attivo fa schizzare le temperature. Le regioni meridionali infatti rimangono ancora influenzate da tale richiamo, con le colonnine di mercurio che hanno superato addirittura i +44°C nel palermitano e più precisamente a Carini, la cui stazione meteorologica segna una massima di +44,4°C. Diversi picchi a +44°C o che sfiorano tale soglia si sono registrati in più punti per la provincia di Palermo e di Messina.

Forte maltempo con temporali e raffiche di vento impetuose sferzano Venezia

Nelle scorse ore il maltempo oltre a colpire duramente la Toscana ha imperversato anche sui settori settentrionali della Penisola provocando a sua volta danni e disagi e interessando in particolar modo la città di Venezia. Qui, stando a quanto si apprende dal sito “ilgiornale.it” le violente raffiche di vento che hanno accompagnato i fenomeni talvolta intensi hanno causato il danneggiamento del campanile di San Marco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danneggiato campanile di San Marco, vola il chiosco di un’edicola: 2 feriti

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato precedentemente il maltempo estremo oltre a provocare danni al campanile di San Marco, per cui è stata ordinata l’immediata evacuazione dei turisti che lo visitavano, ha anche causato il sollevamento di un chiosco di un’edicola, che avrebbe colpito due persone, rimaste ferite lievemente. Uno di loro, un 17enne, sarebbe stato portato all’ospedale di Portogruaro per accertamenti. Anche il campanile di San Marco, infine, dopo un sopralluogo sembrerebbe aver riportato danni lievi.

