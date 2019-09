METEO – Intense NEVICATE in atto e SEVERO MALTEMPO sul nord ITALIA, ecco dove di preciso

Situazione sinottica europea Prima di fare una qualsiasi previsione valida per la giornata odierna, cimentiamoci un attimo nel vedere la situazione sinottica europea attuale. Vediamo un esteso campo di Alta pressione estendersi dalle Isole delle Azzorre fino alle Isole Britanniche per poi piegare fin sulla penisola scandinava, con valori pressori non così alti intorno ai 1025hPa. Sull’Europa centro-meridionale insiste una saccatura di origine nord-atlantica che sta interessando anche il nostro Paese con temporali e cali termici. Sui Paesi europei orientali, si estende un altro campo di Alta pressione che raggiunge la Russia Europea con valori pressori di 1030hPa. Oggi bel tempo al sud La giornata odierna, nonostante sarà caratterizzata dal maltempo al nord e parte del centro, sarà invece ottima al sud, dove le condizioni meteo risultano anche in netto miglioramento rispetto alla giornata di ieri. Infatti, a differenza di ieri quando la nuvolosità la faceva da padrone sulla maggior parte delle città del meridione, la giornata di oggi sembra caratterizzata da cieli più limpidi, in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Forti nevicate in atto su Livigno e sulle Dolomiti In questo momento, si stanno susseguendo forti nevicate sul settore alpino lombardo nord-orientale e sulle Dolomiti. In particolare, a Livigno si segnalano intense nevicate con una temperature di circa +2°C e quasi il 90%ur. Qui, si segnala inoltre un accumulo giornaliero provvisorio di 16.8 millimetri, ma l’accumulo di neve è sotto i 10cm. In questi minuti sta nevicando anche a Colfosco in Alta Badia (BZ) a circa 1600 metri di altezza, ma la neve poggia su superficie bagnata in quanto ha piovuto nelle ore precedenti e non ha ancora imbiancato. Fitte nevicate con accumulo anche sul resto delle Dolomiti a partire dai 1800/1900 metri.

Forte maltempo al nord e parte del centro Già in questi minuti il maltempo sta sferzando al nord con forti rovesci e temperature in forte calo. Nelle prossime ore l’instabilità si sposterà verso est, interessando le regioni del Triveneto, in particolare il Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio, dove non sono esclusi forti temporali anche a carattere di nubifragio. I fenomeni potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e da locali e intense grandinate, con un forte crollo delle temperature. Torna a tal proposito la neve sulle Alpi a quote medio-alte intorno ai 1800/1900 metri.

Domani migliora in tutto il Paese, qualche rovescio residuo Con il diradamento della saccatura verso nord-est, le condizioni meteo per l’intero stivale saranno in netto miglioramento già a partire dalla giornata di domani lunedì 9 settembre. In particolare i cieli si presenteranno in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi in tutto il Paese, con qualche annuvolamento e qualche rovescio non escludibile però sulle regioni nord-orientali, soprattutto nelle prime ore della giornata. Migliora però anche in queste zone nel corso del pomeriggio o del tardo pomeriggio.