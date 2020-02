METEO – Forti VENTI e violente MAREGGIATE costringono alla sospensione dei collegamenti con l’Isola d’Elba, i dettagli

Torna una parvenza di inverno in Italia

Dopo un gennaio piuttosto secco e anticiclonico sulla nostra Penisola, con temperature solo lievemente oltre la media del periodo grazie al fenomeno dell’inversione termica e dopo un inizio di febbraio non propriamente invernale, con diversi record di caldo battuti in Piemonte e Sardegna, ecco che in Italia sta tornando una parvenza di inverno. Oltre ad un crollo termico sensibile imminente e dell’ordine anche di 15°C, tornerà persino la neve a bassa quota, come abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fronte freddo in discesa sulla nostra Penisola

In questi minuti il fronte freddo della perturbazione ha innescato una linea temporalesca che sta colpendo alcune zone del centro Italia, tra cui il casentino, l’Umbria centro-settentrionale e le Marche interne. Nelle prossime ore scorrerà ancora verso sud, colpendo alcune zone del Lazio e probabilmente parte dell’Abruzzo interno. La linea temporalesca sarà accompagnata da venti forti e da un crollo significativo delle temperature: alcune aree umbre hanno perso oltre 10°C in pochi minuti.

Non solo venti forti, ma anche intense mareggiate

La perturbazione in ingresso sulla nostra Penisola, non causa solo maltempo accompagnato da venti forti, ma provoca anche importanti mareggiate che in questo momento stanno colpendo tutte le coste italiane, con alcune eccezioni riscontrabili lungo alcuni tratti di costa jonica, soprattutto siciliana. Il mare è piuttosto tranquillo ancora anche sulle coste delle Baronie, mentre altrove come vedremo le mareggiate hanno provocato diversi problemi.