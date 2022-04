METEO – Fortissime raffiche di VENTO spazzano via il tetto di una chiesa: danni e disagi in Campania. Vigili del Fuoco in azione

Piogge e temporali all’estremo sud

L’Italia meridionale sta assaporando un tipo di tempo molto instabile con piogge, temporali e persino un ritorno della neve a quote medie. Nel corso delle ultime ore non sono mancati nemmeno fenomeni di un certo rilievo, soprattutto in Sicilia Calabria e Campania dove si sono registrate anche delle grandinate. La giornata odierna ha visto numerose gite fuori porta al centro e al nord, complice un discreto soleggiamento anche se con temperature contenute, situazione diversa invece al meridione dove in molti si sono visti costretti ad annullare programmi fuori casa. Inoltre, nelle ultime ore al sud Italia anche il forte vento ha causato danni e disagi, specie in Campania. Vediamo di seguito quanto è accaduto. Leggi anche: Festività del 25 aprile con tempo instabile e temporali in Italia? Ultimi importanti aggiornamenti

Forte vento in Campania, vola tetto di una chiesa

Come detto, nel corso delle ultime ore, fortissime raffiche di vento hanno colpito alcune zone dell’Italia meridionale causando danni e disagi ma fortunatamente nessun ferito. Particolarmente colpita la Campania dove, stando a quanto riportato da avellino.occhionotizie.it, attimi di paura si sono vissuti a Quadrelle dove il forte vento ha divelto la copertura della Chiesa Dell’Assunta, spazzandola a diversi metri di distanza. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino per mettere in sicurezza la zona. E’ servito del tempo per rimuovere le parti del tetto pericolanti e mettere in sicurezza le due campane risalenti al 1889. Leggi anche: Giornata di tregua in attesa di un forte peggioramento, i dettagli

Danni alle auto parcheggiate

Come detto, non ci sono state conseguenze sulle persone ma alcune macchine parcheggiate nel piazzale della chiesa sono rimaste danneggiate in modo più o meno grave. La situazione in queste ore è comunque tornata alla normalità ed anche il vento ha allentato la sua potenza. Vediamo adesso nella pagina successiva cosa attendersi nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Leggi anche: Maltempo, inondazioni travolgono tutto in Brasile: 66 morti e persone ferite, i dettagli

