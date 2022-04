PREVISIONI METEO domani 19 aprile: nubi sparse e schiarite in ITALIA ma con pochi fenomeni, vediamo dove

Situazione sinottica europea

Nucleo di aria fredda presente tra Europa orientale e Balcani che condiziona in parte anche il tempo sull’Italia a causa di correnti in quota dai quadranti nord-occidentali. Campo di alta pressione presente sulla Scandinavia con valori massimi intorno a 1025 hPa. Circolazione depressionaria che dal nord Atlantico si estende fin su Europa occidentale e Penisola Iberica, valori minimi al suolo intorno a 1000 hPa. Anticiclone delle Azzorre che resta invece confinato nella sua sede naturale con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle omonime Isole.

Previsioni meteo per domani, 19 aprile

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali precipitazioni su Liguria e Alpi orientali, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata ancora residue precipitazioni sulle Alpi orientali con neve in calo fin sotto i 1000 metri, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone interne ma senza fenomeni associati, salvo isolate piogge tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.