METEO – Fortissimi NUBIFRAGI si abbattono in Nepal provocando FRANE e INONDAZIONI: 4 morti, i dettagli

Qualche nota di maltempo quest’oggi in Italia

Una persistente circolazione di bassa pressione presente sulla Penisola balcanica quest’oggi porterà effetti anche sullo stivale e non solo dal punto di vista termico, come è accaduto anche ieri, ma anche dal punto di vista meramente meteorologico: qualche rovescio si è già avuto in nottata sulle zone alpine e prealpine occidentali e sull’alta Lombardia, ma nel pomeriggio isolati temporali potranno svilupparsi lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale e nelle zone interne della Sicilia in maniera sempre piuttosto localizzata.

Miglioramento grazie all’elevazione dell’Anticiclone

Già da questa sera il miglioramento sarà evidente grazie alla totale cessazione dei fenomeni e dalla giornata di domani giovedì 3 giugno l’elevazione dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola porterà ad ampie schiarite sullo stivale, con cieli pressoché sereni o poco nuvolosi ovunque. Anche le temperature torneranno generalmente ad aumentare su valori in linea con la media del periodo o leggermente oltre. Tale situazione si protrarrà per non più di 2-3 giorni, prima di un weekend dai tratti perturbati.

Violenti nubifragi travolgono il Nepal

Mentre la nostra Penisola ha comunque a che fare con condizioni meteo in prevalenza stabili, nel resto del mondo continuano ad imperversare fenomeni meteorologici estremi, in particolare nelle Americhe ma non solo: se qualche giorno fa una violenta grandinata ha colpito Cunha, in Brasile, nelle scorse ore violenti nubifragi avrebbero provocato una serie di conseguenze nefaste in Nepal, come vedremo nel prossimo paragrafo.

