METEO – FREDDO ARTICO e ANTICICLONE si contenderanno la terza decade di GENNAIO, ecco i dettagli

Ultimo giorno di totale stabilità grazie all’Anticiclone delle Azzorre

L’Anticiclone di origine azzorriana sta ora sparando le ultime cartucce sull’Italia in attesa dell’arrivo di una discesa di aria più fredda dai quadranti nordoccidentali che metterà la nostra Penisola nel mirino. I primi flussi instabili provenienti proprio da questa saccatura momentaneamente presente sulle Isole Britanniche fa si di apportare della nuvolosità anche piuttosto consistente sul versante tirrenico settentrionale, tuttavia con precipitazioni assenti.

Weekend di maltempo invernale

Un peggioramento di tipico stampo invernale di origine polare marittima, il primo del 2020 tra l’altro, è dunque in arrivo a partire già dalla serata di domani venerdì 17 gennaio e interesserà la nostra Penisola per tutto il weekend acquistando anche un contributo artico verso la seconda parte del fine settimana stesso. La saccatura in discesa nel cuore del Mediterraneo innescherà una ciclogenesi tirrenica, la cui azione determinerà forte maltempo, ma anche nevicate a quote medio-basse sulle regioni centro-settentrionali.

Quale è la successiva evoluzione che ci attende?

Dopo un weekend dunque condizionato da correnti più fredde in ingresso sulla nostra Penisola dai quadranti nordoccidentali, cercheremo nel corrente articolo di capire se è la classica rondine che non fa primavera (tra l’altro usato in ambito meteo sembra quasi un eufemismo) o se invece l’Europa e l’Italia aspettano ulteriori risvolti freddi, beneficiando magari proprio di quest’ondata di freddo in questione. Andiamo dunque ad analizzare cosa mostrano i modelli per la terza decade di gennaio.