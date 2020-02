METEO – FREDDO con le ore contate, l’ANTICICLONE incombe sull’ITALIA per il WEEKEND, tutti i dettagli

Freddo e neve sulle regioni adriatiche e sud Italia

Nella giornata odierna, ma già a partire dalla seconda parte della serata di ieri, il freddo portato in Italia da una saccatura di origine artico marittima in discesa direttamente dalle Isole Svalbard è giunto sulla nostra Penisola creando un crollo generale delle temperature e conseguentemente anche una discesa verticale della quota neve. Si partiva infatti da quote neve superiori ai 2000 metri nella mattina di ieri, per poi scendere fin sotto i 1000 entro la serata di ieri e fino a 500/600 metri in quella odierna sul versante adriatico.

Le temperature restano piuttosto alte sul versante tirrenico

Occhi attenti avranno però sicuramente notato che le temperature sono rimaste abbastanza alte rispetto a quanto magari ci si aspettasse in molte zone che invece non sono state coinvolte dalle precipitazioni, in particolare il versante tirrenico. Qui infatti l’effetto di una forte ventilazione di tramontana ha fatto si di assicurare condizioni di stabilità con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi ovunque. Temperature che oscillano tra i +12 e i +14°C, ma con percezione del freddo nettamente maggiorata a causa di venti più freddi dai quadranti settentrionali.

Il freddo ha le ore contate, da venerdì nuovo rialzo termico

Questa fase invernale ha però vita breve: domani giovedì 6 febbraio la giornata più fredda, almeno alla quota di 850hPa, prima di un nuovo rialzo delle temperature su tutta Italia a partire dalla giornata di venerdì 7, grazie alla progressione dell’Anticiclone azzorriano dai quadranti occidentali, che viene sospinto da una forte corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti. Un approfondimento dei geopotenziali in sede Atlantica favorisce la distensione dell’Alta pressione sui paralleli, avvolgendo anche la nostra Penisola.