Meteo – Freddo e neve a bassa quota: ecco l’allerta del Dipartimento di Protezione Civile

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Continua la parentesi di freddo tardivo in Italia, che sta portando maltempo al centro-sud e qualche nevicata anche a bassa quota: la situazione sinottica evidenzia la presenza di un centro di bassa pressione sulla Grecia con valori fino a 1000 hPa, mentre un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana si estende dall’Oceano Atlantico raggiungendo la Gran Bretagna. Condizioni meteo dunque perturbate ancora per le prossime 24 ore, che saranno seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

Freddo in Italia, con maltempo e neve a bassa quota, ecco dove

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi martedì 4 Aprile: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in estensione al Lazio, neve in Appennino oltre i 900 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, fatta eccezione tra Lazio e Abruzzo, dove la neve si spingerà fin verso la collina. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con possibili fenomeni isolati sulla Sicilia e sulla Puglia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento e piogge sparse sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Settimana in compagnia del freddo tardivo

Tendenza meteo – L’affondo della saccatura depressionaria che si è fatto sentire nelle ultime 24 ore sarà da apripista per correnti più fredde di natura artica in arrivo dai quadranti settentrionali sulla nostra Penisola. Stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, ciò determinerà la persistenza di una fase decisamente più invernale che primaverile, con rinnovato maltempo (che si centrerà soprattutto al sud) e generale calo delle temperature accompagnato da raffiche di vento impetuose provenienti principalmente dai quadranti settentrionali con neve a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allerta neve: ecco i fenomeni attesi nel bollettino di Vigilanza della Protezione Civile

In vista dei fenomeni attesi per la giornata odierna, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche centro-meridionali, settori collinari e appenninici dell’Abruzzo, Puglia centro-meridionale, settori meridionali e settori ionici settentrionali della Calabria, versante tirrenico centrale e settori orientali della Sicilia e, dal pomeriggio-sera, su Sardegna centro-meridionale e Lazio meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 500-700 m su Marche centro-meridionali e Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 900-1100 m sui rilievi del Lazio centro-meridionale, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1100-1300 m sulla Sila e sui rilievi della Sardegna centro-meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra degli 800-1000 m sul Piemonte occidentale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

