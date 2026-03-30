Meteo Roma – Qualche pioggia in arrivo in serata, prossimi giorni cieli nuvolosi ma tempo asciutto e clima fresco

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’alta pressione sbilanciata in Atlantico mentre una saccatura artica è in allungamento sull’Europa centrale e che penetrerà sul Mediterraneo centrale dalla serata e con approfondimento anche di un minimo al suolo entro domani. Questo porterà un aumento dell’instabilità al Centro-Sud dalla sera e nei prossimi giorni maltempo anche intenso al meridione e sul medio versante adriatico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma lunedì 30 marzo

Avvio di settimana stabile sul Lazio, ma con gusto del tempo nella seconda parte della giornata. Al mattino avremo infatti tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento su tutto il Lazio con anche lo sviluppo di acquazzoni nelle zone interne. In serata instabilità in ulteriore aumento con piogge sparse, poi in graduale esaurimento dalla notte ma con molta nuvolosità in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +6/+8°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Roma martedì 31 marzo

La giornata di domani risulterà uggiosa sul Lazio. Il vortice depressionario in formazione sul Mediterraneo porterà molta nuvolosità in transito durante la giornata di domani su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte poche variazioni con cieli nuvolosi ma tempo asciutto. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Molti disturbi nuvolosi nel corso della settimana e miglioramento nel weekend di Pasqua

Il vortice depressionario in formazione entro domani sul Mediterraneo centrale, continuerà a portare cieli nuvolosi anche tra mercoledì e giovedì e qualche disturbo nuvoloso anche per venerdì, ma in un contesto comunque per lo più asciutto, salvo qualche fenomeno in sconfinamento sul basso Lazio. Il clima si manterrà fresco con temperature di qualche grado sotto media. Miglioramento più deciso atteso invece per il weekend di Pasqua, con ampie schiarite e ripresa termica, specie nei valori massimi che sulla capitale potranno tornare a sfiorare i +20°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile per questo avvio di settimana, ma entro la serata in arrivo qualche pioggia. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!