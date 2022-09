METEO – FRONTE FREDDO in transito nel WEEKEND con forti PIOGGE, TEMPORALI e CROLLO TERMICO: i dettagli

Instabilità ancora caratteristica dell’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano anche nella giornata odierna tendenzialmente instabili, con piogge e temporali che si sono azionati in diversi settori del centro-sud in maniera localmente anche intensa, e che in serata stanno coinvolgendo anche le aree nordorientali. Sul resto del Paese, il tempo è rimasto non solo relativamente più stabile, ma anche accompagnato da un clima che appare ancora estivo o tardo-estivo.

Prossime ore ancora piogge al nordest e qualche rovescio plausibile in Campania

Gli effetti di un flusso umido attivatosi nel Mediterraneo centrale continueranno in serata a risultare particolarmente rilevanti, con piogge e temporali che imperverseranno ancora sulle regioni nordorientali localmente in maniera anche intensa, mentre qualche rovescio potrebbe coinvolgere la Campania, e in particolare i settori più meridionali di quest’ultima, in tarda serata. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e con clima tendenzialmente caldo, specie se relazionato al periodo.

Prima parte del weekend instabile e più fresca

La prima parte del prossimo inizio settimana, nonché la giornata di domani sabato 17 settembre, vedrà un fronte freddo attraversare la nostra Penisola, provocando condizioni di maltempo anche localmente intenso sulle regioni nordorientali, Emilia Romagna, medio versante adriatico, alta Calabria tirrenica, con possibili ed anzi probabili sconfinamenti, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sulle zone interne di Toscana e Lazio (specie reatino). Qualche rovescio o temporale potrebbe raggiungere anche la Puglia meridionale, con temperature in calo praticamente ovunque entro la tarda serata. E domenica?

Generale miglioramento per domenica, clima più fresco

L’ingresso di correnti più fresche, ma più secche in quota nella giornata di domenica 18 settembre determineranno un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, che torneranno ad essere generalmente stabili e accompagnate da cieli perlopiù sereni. Le temperature inoltre si manterranno sui valori delle precedenti 24 ore o risulteranno in ulteriore calo, con il clima che dunque si manterrà decisamente più fresco rispetto agli ultimi giorni e ben distante dal tipico standard estivo.

