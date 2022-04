METEO – Fronte FREDDO verso l’ITALIA, attesi TEMPORALI e calo della quota NEVE; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Mese di aprile che prosegue con una decisa dinamicità sull’Europa. Il riassorbimento del vortice polare ha infatti favorito una maggiore ondulazione del getto, con la discesa di saccature sin verso il bacino del Mediterraneo. Dopo il miglioramento degli ultimi giorni, un nuovo peggioramento meteo è atteso sull’Italia. Una saccatura nord atlantica sta infatti transitando sul centro Europa, richiamando inizialmente umide e miti correnti verso il nostro Paese. L’aria fredda farà il suo ingresso nel corso del weekend, determinando un calo delle temperature e nevicate fin sotto i 1000 metri. Il passaggio instabile sarà piuttosto rapido, con l’anticiclone pronto a tornare sul Mediterraneo ad inizio della prossima settimana.

Oggi peggiora al nordest e parte del centro

Previsioni meteo sabato 9 aprile 2022. La saccatura nord atlantica in arrivo sull’Italia sta richiamando correnti umide e miti sul nostro Paese. Nel corso del mattino avremo molte nubi sulle regioni centrali, Campania, alta Calabria e Molise, ma senza rischio di precipitazioni. Nubi in aumento al Nordest ed Alpi di confine con primi deboli fenomeni su Triveneto ed Alpi Retiche; ampie le schiarite nel corso del mattino al nordovest, settori ionici ed Isole Maggiori. Nel corso del pomeriggio l’aria fredda scavalcherà l’Arco Alpino, determinando acquazzoni e temporali tra Veneto e Friuli ed occasionalmente sulla Lombardia orientale, in successiva estensione all’Emilia-Romagna e Marche. Acquazzoni ed isolati temporali prenderanno forma sull’Umbria settentrionale. Nottetempo fenomeni verso Abruzzo e localmente tra Lazio e Molise. Asciutto sul resto d’Italia, con sole prevalente sui settori ionici. Quota neve in deciso calo, con fiocchi dal pomeriggio fino ai 600-800 metri sul Triveneto e dalla sera anche sull’Appennino Tosco-Emiliano e Marchigiano. Nevicate verso gli 800-1100 metri nottetempo anche tra Abruzzo e Lazio.

Domenica residui fenomeni al sud, ma in miglioramento

La saccatura nord atlantica scivolerà rapidamente verso levante, liberando il nostro Paese già nel corso della giornata di domenica. Campo barico in deciso aumento e masse d’aria più asciutte determineranno infatti ampi spazi soleggiati al centro-nord e Sardegna durante la giornata di domenica. Nella prima parte di giornata saranno invece ancora possibili residui disturbi tra Campania, Calabria, Puglia, Molise e Basilicata con nevicate a partire dai 900-1000 metri. Anticiclone in arrivo per i prossimi giorni. Oggi caldo primaverile sui settori adriatici e ionici, domani crollo delle temperature su tutta Italia, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.