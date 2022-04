METEO ITALIA – PIOGGE, TEMPORALI e FREDDO in arrivo nel WEEKEND, torna la PRIMAVERA nella settimana di PASQUA

Fronte freddo in arrivo sull’Italia

Buongiorno e buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco che sull’Italia è in arrivo un peggioramento. Situazione sinottica che vede una vasta e profonda struttura depressionaria centrata sulla Scandinavia con un minimo al suolo di 980 hPa, la quale pilota un fronte freddo con aria artica al seguito che nella giornata odierna interesserà parzialmente anche l’Italia. Sia al mattino che al pomeriggio piogge e temporali interesseranno soprattutto il Triveneto, mentre nella sera il maltempo raggiungerà l’Emilia Romagna, anche qui con fenomeni intensi a carattere di rovescio o temporale, mentre resta ancora a secco il Nord-Ovest. Non mancherà anche la neve, che in serata scenderà fino a quote collinari. Nella notte il maltempo si sposterà poi sulle regioni centrali, portando acquazzoni e temporali specie su Marche e Abruzzo con neve fino ai 600-900 metri, mentre risulterà più asciutto il versante tirrenico.

Domenica maltempo verso il sud e generale calo termico

Nella giornata di domenica il fronte freddo continuerà a muoversi verso sud-est spostando il maltempo sulle regioni meridionali peninsulari, con fenomeni sparsi soprattutto in mattinata e neve a quote di bassa montagna, mentre non verranno coinvolte dalle precipitazioni le Isole Maggiori dove avremo cieli per lo più sereni. Nel frattempo migliora al Centro-Nord con tempo asciutto ed ampie schiarite. Nel corso delle ore pomeridiane tenderà poi a migliorare anche al Sud Italia, con fenomeni in esaurimento e schiarite in arrivo, fino ad avere in serata prevalenza di cieli sereni su tutto il Paese. Aria fredda di origine artico marittima al seguito del fronte porterà un generale calo termico, con le temperature che si porteranno anche di 6-8 gradi al di sotto della media del periodo.

Altalena termica primaverile: le temperature tornano a rialzarsi nella prossima settimana

Come abbiamo appena detto, nel corso del weekend, il transito del fronte freddo porterà un generale calo termico in Italia, con temperature fortemente sotto media. Ma con l’inizio della prossima settimana un promontorio anticiclonico di matrice africana dovrebbe rimontare sul Mediterraneo mentre una depressione atlantica dovrebbe portarsi tra Penisola Iberica e nord Africa. Tale configurazione sinottica porta tempo stabile con cieli soleggiati in Italia, accompagnato da avvezione di aria calda dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Temperature che torneranno quindi ad aumentare, fino a portarsi nuovamente al di sopra delle medie del periodo.

CONTINUA A LEGGERE​