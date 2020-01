METEO – fronte POLARE verso l’Europa con pioggia e NEVE in arrivo al Centro-Nord, tutti i dettagli

La corrente a getto scende verso l’Europa e con essa il fronte del vortice polare

Entriamo oggi nell’ultima settimana di gennaio, un gennaio caratterizzato da condizioni meteo ben poco invernali con gli anticiclone che hanno avuto il dominio assoluto per molti giorni. Nei prossimi giorni avremo però un abbassamento del fronte polare verso l’Europa con conseguenze anche sulle condizioni meteo in Italia. Ecco nella giornata di domani la corrente a getto sfiorare l’arco alpino. A nord di questa una profonda circolazione depressionaria con valori minimi al suolo fino a 975 hPa. In questo frangente tutta la fascia anticiclonica sarà schiacciata verso il nord Africa. Piogge e neve in arrivo su alcune regioni, localmente anche abbondanti.

Maltempo in arrivo con temperature in calo e neve sulle Alpi

Tese correnti occidentali stanno per investire il Mediterraneo centrale portando molte nuvole sull’Italia con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico dalla Toscana alla Calabria. Le temperature si manterranno ancora in media o poco sopra ad eccezioni delle Alpi, qui potrebbero portarsi anche poco al di sotto delle medie. Atteso l’arrivo di fenomeni anche moderati su buona parte delle Alpi con neve dunque localmente abbondante specie oltre i 1000-1300 metri. Gli accumuli più importanti si avranno comunque sui versanti esteri in quanto favoriti dallo stau portato dalle correnti nord-occidentali. Condizioni meteo in miglioramento a seguire proprio con l’arrivo dei giorni della merla.

Anticiclone in rimonta proprio durante i giorni della merla

Anche se le statistiche meteorologiche non supportano tale detto, gli ultimi tre giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla e dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Quest’anno non sarà di certo così e di gelo e neve per i giorni della merla nemmeno l’ombra, come poi è stato per la maggior parte del mese di gennaio o volendo per l’inverno 2019-2020. Il modello americano GFS conferma lo scivolamento verso la Penisola Balcanica di una saccatura depressionaria intorno al 30 di gennaio mentre sulla Penisola Iberica tornerebbe ad espandersi l’anticiclone. Italia che si troverà probabilmente nel mezzo con correnti nord-occidentali che porteranno condizioni meteo a tratti instabili e temperature in media o anche di qualche grado al di sopra. Con l’inizio di febbraio potrebbe però esplodere la primavera!