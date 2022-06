METEO – FUOCO e FIAMME in arrivo in ITALIA, sembra l’INFERNO DANTESCO: TEMPERATURE anche oltre +42°C, i dettagli

Anticiclone torna dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo

Differentemente da quanto osservato nei passati giorni e fino a ieri, quando correnti di maltempo residue hanno portato piogge e temporali all’estremo sud del Paese, provocando talvolta anche qualche disagio, nella giornata odierna il dominio dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale appare in tutta la sua maestosità dalle mappe sinottiche. Le condizioni meteo tornano dunque a risultare generalmente stabili, con temperature in aumento e clima pienamente estivo.

Alta pressione destinata a predominare sull’Italia per molti giorni

Un campo di Alta pressione di origine africana si impone dunque da oggi sull’Italia, grazie all’allontanamento di una circolazione depressionaria fino a ieri presente sul settore balcanico, che peraltro era responsabile di un generale contenimento delle temperature. La nostra Penisola rimarrà a bersaglio del predetto Anticiclone per diversi giorni a cui si assocerà, oltre alla stabilità pressoché totale, anche un aumento sensibile delle temperature.

Temperature fino a +42°C con picchi localmente più elevati

Se nella giornata di domani lunedì 20 giugno potremo commentare una situazione di caldo ancora tipicamente estivo, è da quella di martedì 21 tuttavia che l’inferno dantesco sembra materializzarsi in realtà sullo stivale, con primi picchi fino a +40°C sulle pianure interne della Sardegna e, più localmente, in quelle della Sicilia. In quella di mercoledì 22 i picchi raggiungeranno invece i +42°C localmente nelle pianure interne di foggiano e Sicilia. Poi, stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, una possibile ulteriore intensificazione del caldo.

CONTINUA A LEGGERE.

Anche oltre i +42°C in Sicilia per giovedì

L’apice dell’ondata di calore sembra raggiungere il nostro Paese solamente nella giornata di giovedì 23 giugno tuttavia, quando le colonnine di mercurio potrebbero persino oltrepassare soglia +42°C nelle pianure interne della Sicilia. Una tale soglia verrebbe comunque raggiunta nelle pianure interne del crotonese e, probabilmente del materano. Benché i valori siano previsti inferiori nel resto del Paese, a predominare sarà un clima comunque pienamente estivo, con temperature ovunque ben oltre la media del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.