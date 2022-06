METEO – Violenti NUBIFRAGI e GRANDINATE hanno colpito il Sud: qualche ALLAGAMENTO [VIDEO]

Tempo stabile in tutto il Paese

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano in questo momento un quadro meteorologico volto alla stabilità sull’Italia, grazie anche al pieno predominio dell’Anticiclone africano che è andato rinforzandosi nelle ultime ore a causa dello spostamento di una circolazione depressionaria, prima presente sul settore balcanico, verso est. Tale rafforzamento ha provocato anche un aumento delle temperature, localmente sensibile.

Estate pronta a fare sul serio

Il weekend decorrerà con condizioni meteo di generale stabilità, accompagnate nella giornata di domani domenica 19 giugno da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi sul nostro Paese e temperature che non subiranno significative variazioni, al più risultando in lieve locale aumento. Tuttavia l’estate è pronta a fare sul serio già da inizio settimana, con un graduale ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone che si tradurrà in un nuovo aumento delle temperature con picchi possibili fino a +42°C (scopri dove) e, dunque, stabilità che persisterà ovunque.

Violenti nubifragi colpiscono il reggino, ma anche il ragusano

Tale situazione di generica stabilità segue in realtà un peggioramento che, soprattutto nella prima parte del pomeriggio, ha interessato l’estremo sud del Paese, dove, su alcuni settori, era vigente non a caso un’allerta meteo della Protezione Civile: stando infatti a quanto si apprende dal sito “strettoweb.com” grandinate si sarebbero abbattute a Catanzaro e Reggio Calabria, mentre un nubifragio avrebbe invece interessato Cinquefrondi, sempre nel reggino. Il forte maltempo non ha comunque risparmiato nemmeno la Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

VIDEO – Nubifragi anche nel ragusano, allagamenti a Vittoria

Come anticipato nel precedente paragrafo, i nubifragi nel corso della prima parte di questo pomeriggio avrebbero interessato anche il ragusano, colpendo principalmente Vittoria, non mancando di portare anche qualche allagamento, come mostra il video del canale Youtube “Prima Stampa” fatto da una signora che, peraltro, si è lasciata andare ad un duro sfogo a causa delle criticità che le hanno interdetto il transito regolare. Fortunatamente comunque, non si registrerebbero vittime e/o feriti, con le condizioni meteo che stanno in queste ore migliorando ovunque favorendo un rapido ritorno alla normalità.

