Meteo – Gelate al centro-nord con valori fino a -8°C in pianura sul Piemonte, i dati

Meteo in miglioramento sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica che volge verso un generale miglioramento sull’Italia, grazie all’arrivo dell’alta pressione oceanica. Residui disturbi si attarderanno nella giornata odierna su Sardegna, Sicilia ed occasionalmente settori del basso Adriatico, mentre al nord e medio Tirreno prevarrà il sole, salvo residua nuvolosità tra Romagna e Veneto.

Temperature invernali, gelate al centro- nord

Circolazione fredda che mantiene le temperature decisamente invernali su tutto il Paese, con valori al di sotto delle medie del periodo. Nel corso della scorsa notte, i cieli sgombri da nubi ed un aumento del campo barico hanno favorito un deciso raffreddamento nei bassi strati con i valori minimi che si sono portati al di sotto delle zero sulle pianure del centro-nord. In particolare le gelate hanno interessato tutta la Pianura Padana, fatta eccezione per le coste del riminese e venete.

Valori fino a -8°C in Piemonte

Le temperature minime del primo mattino sulla Pianura Padana sono state comprese mediamente tra gli 0°C ed i -3°C. In particolare le temperature minime hanno raggiunto i -3°C in città come Parma, Modena, Reggio Emilia, i -2°C a Torino, Piacenza, Mantova e Ferrara, i -1°C nei quartieri periferici di Milano e Verona. Tuttavia, è stato il basso Piemonte l’area più fredda d’Italia ( in pianura s’intende) con valori fino a -7°C tra astigiano ed alessandrino; tra i valori più bassi ritroviamo Castell’Alfero (140 metri, AT) che ha registrato un valore di -7.7°C ed i -8°C di Cortandone ( 180 metri, AT), mentre ad Asti la colonnina di mercurio è scesa fino a -5.6°C. Gelate che risulteranno estese ed intense al nord fino alla giornata di mercoledì, con valori che potranno scendere ancora localmente al di sotto dei -5°C, grazie all’inversione termica attivata dall’arrivo dell’alta pressione.

CONTINUA A LEGGERE​

Gelate anche sulle zone interne del centro

Freddo intenso al mattino anche sulle regioni centrali, con gelate sui settori interni. In particolare la colonnina di mercurio è scesa di poco al di sotto delle zero sui settori di pianura dell’Umbria e valli della Toscana, ma con valori fino a -3/-5°C sui settori basso collinari del senese, aretino e perugino. Temperature al di sotto dello zero sul resto del centro, ma a partire da quote collinari, con valori scesi in Abruzzo al di sotto dei -10°C come è stato il caso di Pescasseroli con i suoi -13.3°C. Nel Lazio spiccano i -7.1°C di Leonessa-Vallunga ( 880 metri) ed i -4.7°C di Rieti località Quattro Strade ( 396 metri), mentre nella Valle del Sacco estese gelate fino alle pianure con valori anche di -4°C a Colleferro ed Arnara.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.