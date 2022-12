Meteo – Gelo e neve tornano protagonisti in Italia: disagi al nord, raggiunti -18°C al Parco Nazionale d’Abruzzo

Maltempo ha flagellato l’Italia nella prima parte di oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore in miglioramento dopo che una perturbazione di origine polare marittima alimentata da un lieve contributo di correnti artiche ha portato piogge e rovesci in Italia nella prima parte di oggi, con neve finanche in pianura al nord. La pausa dal maltempo sarà tuttavia breve in quanto dalle prossime ore nuovi rovesci faranno ingresso su alcune aree dello stivale (scopri quali) con temperature che, malgrado in aumento rispetto alle precedenti 24 ore, si attesteranno su valori comunque invernali.

Prossimi giorni verranno contrassegnati ancora dal maltempo

Maltempo no stop sulla nostra Penisola: dopo un autunno piuttosto deludente soprattutto per alcune zone del Paese e soprattutto nell’anomalo mese di ottobre, l’instabilità interessa ripetutamente lo stivale a partire da metà novembre, con poche pause e brevi. I prossimi giorni verranno ancora contraddistinti dal frequente maltempo infatti, con il ritorno della neve in pianura e possibili nubifragi (scopri dove). Il tutto all’interno di un contesto climatico che mentre apparirà decisamente invernale al nord, risulterà più mite al centro-sud a causa di un richiamo di correnti più miti che attiverà proprio il moto ciclonico delle perturbazioni in arrivo.

Maltempo invernale nelle scorse ore sul nostro Paese, disagi al nord

Come annunciato precedentemente, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate nelle scorse ore e con clima pienamente invernale, soprattutto sulle regioni settentrionali dove la neve è caduta finanche in pianura, imbiancando anche Torino (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Stando a quanto si apprende dal sito “repubblica.it” l’evoluzione avrebbe portato qualche disagio in particolare tra Aosta e l’alta Valle.

Tir blocca la Statale 26 ad Avise e un altro l’autostrada A5. Gelo e neve in Appennino: raggiunti -18°C al Parco Nazionale d’Abruzzo

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, a causa del maltempo e della neve presente sul manto stradale, un tir è finito per bloccare la Strada Statale 26 all’altezza di Avise, nell’aostano, paralizzando di conseguenza il traffico, la cui viabilità è stata ripristinata in tarda mattinata. Code si sono registrate in mattinata anche sull’autostrada A5 Aosta-Monte Bianco (tra Aosta e l’alta Valle come preannunciato nel precedente paragrafo) per una situazione analoga e che ha visto necessaria la chiusura della carreggiata nord. L’inverno tuttavia ha abbracciato in mattinata anche il centro: gelo e neve in Appennino dove si sono sfiorati addirittura i -18°C al Parco Nazionale d’Abruzzo, nei pressi di Villetta Barrea.

