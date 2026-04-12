Meteo domani 13 aprile: circolazione depressionaria porta nuvole e piogge in Italia, ecco dove

Situazione sinottica europea Saccatura depressionaria che si muove sull’Europa occidentale allungandosi sul Mediterraneo, dove è presente un minimo al suol intorno a 1000 hPa proprio sull’Italia. Promontorio anticiclonico intorno a 1025 hPa che si espande verso la Penisola Iberica e campo di alta pressione intorno a 1030 hPa sulla Scandinavia. Una vasta circolazione depressionaria con minimo intorno a 990 hPa è invece presente sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 13 aprile

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse soprattutto su Nord-Ovest e settori alpini. Al pomeriggio nessuna variazione con fenomeni deboli o moderati su tutte le regioni, più intensi sui settori occidentali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 aprile

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con deboli piogge sulla Toscana e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi e precipitazioni in estensione sui settori tirrenici. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con molte nuvole e deboli piogge sparse. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite, piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Sardegna, locali piogge in arrivo anche tra Molise, Puglia e Campania, più asciutto altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo deboli piogge sulla Campania. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati da quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

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