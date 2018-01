Inverno nella seconda metà di gennaio con freddo e neve in Italia? Vediamo la tendenza meteo sul lungo periodo.

METEO GENNAIO 2018: freddo e neve nella seconda metà del mese? Vediamo come potrebbe proseguire l’inverno in Italia, 8 gennaio 2018 – L’inverno si traveste da primavera con punte localmente anche oltre i +20 gradi al Centro-Sud. Queste condizioni meteo poco consone al mese di gennaio sono dovute alla presenza di una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale che richiama sulla nostra Penisola miti correnti dai quadranti meridionali. Quando l’inverno potrebbe tornare a farsi sentire sulla nostra Penisola? Già da domani assisteremmo ad un generale calo delle temperature al Centro-Nord e poi anche al Sud con valori che si riporteranno in media entro la metà della settimana. Tempo instabile fino al weekend specie al Centro-Sud per la presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale. A seguire, con l’inizio della seconda metà di gennaio, sembra che sarà l’atlantico a prevalere anche se potrebbe non mancare un po’ di interazione con masse d’aria più fredde di origine continentale provenienti dalla Russia. Peggioramento meteo con freddo e neve dunque per la prossima settimana? […]