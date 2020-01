METEO – GENNAIO anticiclonico, ma un’ONDATA di forte MALTEMPO potrebbe interessare l’ITALIA, ecco quando

Gennaio fin qui piuttosto anticiclonico

Il mese di Gennaio, il mese invernale per eccellenza assieme a quello di febbraio, sta però passando in prevalenza sotto le grinfie dell’Anticiclone azzorriano, che si erge da svariati giorni ormai su gran parte dell’Europa centro-occidentale, avvolgendo anche la nostra Penisola e apportando condizioni meteo di generale stabilità. Le temperature per la verità non risultano di molti gradi sopra la media del periodo, ma anzi si aggirano attorno alla stessa o lievemente al di sopra.

Nebbie in Pianura Padana e piogge solo un lontano ricordo

Se non per locali, occasionali e deboli eccezioni, le piogge sono solo un lontano ricordo al momento per l’Italia. Sebbene si viva un gennaio non così mite, il maltempo è quello che fin ora è mancato sulla nostra Penisola. L’Anticiclone domina lo scenario del Mediterraneo creando le condizioni favorevoli per la formazione della nebbia sulla Pianura Padana, con visibilità fortemente ridotta e qualità dell’aria pessima.

Gran parte della seconda decade con corrente a getto alta

Gran parte della seconda decade del mese di gennaio e dunque della parte centrale della stagione invernale passerà sotto le grinfie dell’Alta pressione di origine azzorriana, con la corrente a getto che si innalzerà su più alte latitudini e depressioni che dunque si allontaneranno dalla nostra Penisola. Tuttavia la situazione potrebbe nuovamente sbloccarsi dal giorno 18 del mese, vediamo in che modalità.