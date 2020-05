METEO GENOVA – BEL TEMPO e clima GRADEVOLE in città, ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, tranne qualche eccezione

Nella giornata odierna in Italia troviamo un quadro meteorologico di prevalente stabilità, grazie alla predominanza da parte dell’Anticiclone azzorriano che avvolge comunque buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Nel corso di questo pomeriggio tuttavia non sono mancate condizioni di maltempo estremamente localizzato che hanno interessato i settori nordorientali italiani e nello specifico alcune zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Questo a causa dell’infiltrazione di correnti di aria più instabile e più fresca provenienti dai quadranti orientali e che sono responsabile di un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo. A Genova, le condizioni atmosferiche appaiono stabili, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova oggi

La giornata odierna della città di Genova è risultata pressoché stabile fin qui, grazie alla presenza di cieli perlopiù soleggiati, fatto salvo per qualche annuvolamento transitorio e innocuo nel corso del pomeriggio, che comunque lascerà spazio a nuove schiarite per la serata odierna. Tali condizioni meteo di stabilità sono state possibili grazie alla presenza dell’Alta pressione di origine azzorriana nel Mediterraneo centro-occidentale, proprio come scritto in precedenza, che protegge il capoluogo ligure dalle correnti instabili provenienti da oriente. Tutto ciò si inserisce in un contesto climatico comunque piuttosto mite, con minime che si aggirano intorno ai +18°C e massime prossime ai +28°C.

Domani qualche disturbo nuvoloso in più

Per la giornata di domani mercoledì 27 maggio le correnti instabili si sposteranno ancora più verso ovest, favorendo la formazione di maggiori addensamenti nuvolosi lungo lo stivale, più evidenti lungo la dorsale appenninica e sempre meno evidenti man mano che ci si avvicina sulle aree costiere. Genova però è molto vicina sia ai rilievi che al mare, pertanto fronti nuvolosi comunque innocui transiteranno sul capoluogo ligure soprattutto nel corso del pomeriggio, con nuove schiarite attese per la sera. Le temperature massime potranno subire una leggera flessione, mentre i valori minimi stazioneranno pressapoco su quelli odierni.