METEO GENOVA: Bel tempo e clima primaverile per tutte le vacanze di Pasqua? Ecco le previsioni nei dettagli

Meteo: andrà alle lunghe la fase di bel tempo in tutta Italia

Salvo che per qualche nuvola in transito sulle regioni più meridionali d’Italia e qualche acquazzone o temporale sui settori più interni di Sicilia e Calabria, le prossime giornate saranno caratterizzate dal bel tempo e dal clima tipicamente primaverile. L’Anticiclone in Europa con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa sull’Ucraina e Romania, regala condizioni meteo stabili anche a Genova con cieli sereni, ma quanto durerà questa fase tipicamente primaverile? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Durante la giornata di domani avremo un’altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni al mattino, giusto qualche corpo nuvoloso in transito al pomeriggio sulle Alpi, senza fenomeni associati. Bel tempo e sole anche al centro Italia, da segnalare soltanto delle nubi irregolari in rapido sviluppo al pomeriggio sull’appennino abruzzese e sul basso Lazio, senza precipitazioni associate. Cieli sereni o poco nuvolosi anche al sud Italia al mattino, locali note d’instabilità al pomeriggio sulle zone interne di Sicilia con brevi temporali, ampie schiarite e tempo asciutto altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni meteo per le vacanze di Pasqua

Quella di oggi sarà l’ennesima giornata soleggiata al nord Italia e precipitazioni assenti. Le vacanze di Pasqua che inizieranno nella giornata di Giovedì 9 Aprile trascorreranno molto probabilmente con il bel tempo e con il clima tipicamente primaverile, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto da parte dei modelli meteo. Le temperature tenderanno ad aumentare ancora di qualche punto specie a ridosso della Pasqua con valori previsti fino a 25°c in molte città del Paese.