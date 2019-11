METEO GENOVA – Città invasa dal fango, lento e graduale miglioramento a partire dal pomeriggio, tutti i dettagli

Forte maltempo al nord-ovest Già dalla giornata di ieri sabato 23 novembre si verifica un’ondata di intenso maltempo sulle regioni nordoccidentali italiane, causato dall’affondo di una saccatura di origine atlantica che si è gettata sul Mediterraneo occidentale innescando la formazione di un minimo depressionario sul Golfo del Leone, ora in lenta transizione verso il medio-basso Tirreno. Purtroppo, anche nella prima parte di oggi il maltempo ha continuato a colpire duramente alcune aree nordoccidentali tra cui Genova, come vedremo.

A differenza di quanto rinvenuto nella giornata di ieri, con l'avvicinarsi del minimo depressionario verso il settore tirrenico, il maltempo si è esteso anche alle regioni centrali del settore stesso, attraverso piogge e acquazzoni per la verità scarsamente accompagnati da attività elettrica. I fenomeni si sono comunque rivelati perlopiù di debole o moderata intensità, con cumulati al suolo generalmente inferiori ai 50 millimetri. Genova oggi, in città ancora danni e disagi Le forti piogge che si sono riversate sul capoluogo ligure e sulla relativa provincia nel corso di questa notte e delle prime ore di questa mattina, hanno causato ancora qualche problema su Genova e sul genovese, con frane e allagamenti che hanno reso impraticabili diverse strade anche di primaria importanza. Le autorità sono infatti stati costretti nel corso della mattina a chiudere al traffico molte strade, affinché venga ripristinata il prima possibile la normalità.

Previsioni meteo Genova oggi Per quanto riguarda la giornata di oggi, già in queste ore è riscontrabile un lento, ma graduale miglioramento delle condizioni meteo, con fenomeni in attenuazione e in definitiva cessazione prevista nel corso del pomeriggio odierno. Migliorerà dunque in un contesto di cieli sempre prettamente nuvolosi, con accenno a qualche schiarita solo a partire dalla serata odierna. Gli accumuli di pioggia misurati dalla mezzanotte nel genovese superano solo localmente i 20 millimetri.

Domani breve pausa anticiclonica Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 25 novembre, almeno al centro-nord è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo con ampi sprazzi di cielo soleggiato a causa di una breve rimonta anticiclonica data dall’isolamento della goccia fredda in lenta traslazione verso est/sud-est. Miglioramento che dunque interesserà anche la città di Genova, con i cieli che rimarranno poco o parzialmente nuvolosi e un lieve aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.