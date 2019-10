METEO GENOVA – Clima autunnale, ma senza PIOGGE. Nei prossimi giorni CAMBIERA’ TUTTO, ecco quando

Maltempo al centro-nord Il maltempo ha interessato e continua tutt’ora a farlo le regioni centro-settentrionali del Paese, soprattutto di sponda tirrenica. Nonostante l’instabilità risulti poco organizzata e anche conseguentemente poco omogenea negli accumuli provocati, forti rovesci accompagnati anche da attività elettrica si sono avuti oggi sulla Sardegna orientale, con accumuli di pioggia al suolo che sfiorano i 40 millimetri. Altrove fin ora qualche rovescio interessa la Toscana e il Lazio. L’instabilità ha caratterizzato nei passati giorni anche Genova, dove tuttavia oggi le condizioni di tempo sono rimaste asciutte.

Va leggermente meglio al sud Le regioni meridionali eccezion fatta per alcune località tirreniche, sono rimaste invece maggiormente al riparo dai flussi instabili che negli ultimi giorni stanno interessando il nostro Paese con piogge localmente intense e accompagnate da attività elettrica. La gran parte del sud infatti, nonostante sia stata e sia anche oggi interessato da un fitto passaggio nuvoloso anche particolarmente minaccioso in taluni momenti, rimane tuttavia asciutta, con le temperature che oggi si registrano in leggera diminuzione per quanto riguarda le massime. Previsioni meteo Genova oggi La città di Genova oggi ha visto qualche sprazzo di sole in mezzo a una folta nuvolosità che la vede ormai interessare da diversi giorni a questa parte, con condizioni di relativa stabilità e tempo che rimane pressoché asciutto. Dal punto di vista termico nella giornata odierna non c'è alcuna variazione significativa da commentare per la città della Lanterna, con gli estremi termici giornalieri che misurano +14°C di minima a cui è seguita una massima di circa +17°C.

Tempo asciutto anche domani Per quanto riguarda la città di Genova nello specifico, anche la giornata di domani venerdì 1° novembre in concomitanza della festa di Ognissanti, risulterà particolarmente asciutta con condizioni climatiche di relativa stabilità. I cieli risulteranno proprio come oggi da poco a parzialmente nuvolosi. Dal punto di vista termico, anche per domani non sono previste variazioni significative di temperatura, con valori più o meno stabili su quelli odierni con fisiologiche oscillazioni.

Peggiora da sabato Tuttavia per il capoluogo ligure potrebbe peggiorare nel weekend e precisamente a partire già dalle prime ore della giornata di sabato 2 novembre. Questo a causa di un’ampia saccatura in discesa verso la Francia domani e successivamente prevista direzionarsi verso l’Italia. Ciò apporterà condizioni di generale maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche, che interesseranno dunque anche la città di Genova e che culminerà, almeno per quanto riguarda quest’ultima e stando alle attuali previsioni, nella giornata di domenica 3 novembre con rovesci anche intensi.