METEO GENOVA – Fase più STABILE, CALANO le TEMPERATURE, ecco le previsioni

Neve fino in pianura sul settore adriatico, sconfinamenti sulle aree tirreniche

Nella giornata odierna l’azione di un’ondata di gelo artico continentale di provenienza direttamente russa ha investito il nostro Paese e ciò si è notato attraverso un netto e sensibile calo delle temperature sulla nostra Penisola, con i valori minimi ovunque vicini allo 0. L’ondata di gelo ha riportato peraltro la neve fino in pianura sul versante adriatico, con nevicate che sono tornate ad interessare il medio-basso versante adriatico con locali sconfinamento che hanno interessato e continuano a farlo il basso Lazio e l’interno casentino. Stabile invece a Genova, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova oggi

Nonostante l’arrivo di un’ondata di freddo di origine artico continentale proveniente direttamente dalla Russia settentrionale, le condizioni meteo sulla città di Genova sono rimaste stabili. Tuttavia, le nubi non hanno comunque mancato di generare qualche disturbo sul capoluogo ligure in un contesto di tempo comunque asciutto. Le temperature si sono sensibilmente abbassate con minime che registrano +5°C circa a cui sono seguite massime intorno ai +12°C.

Nessuna novità in arrivo per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 25 marzo nessuna novità è prevista arrivare sulla città di Genova, né dal punto di vista meteorologico dove permane il transito di nuvolosità irregolare per tutto il giorno, ma con assenza di precipitazioni significative, né dal punto di vista termico, con le temperature che si assesteranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.