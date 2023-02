Meteo Genova – Finestra più stabile e soleggiata, ma con temperature tipicamente invernali: le previsioni

Stabilità sulla stragrande maggioranza del Paese

In queste ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono relativamente stabili e asciutte praticamente sulla quasi totalità del territorio nazionale, con una tendenza pertanto a un miglioramento dopo che il maltempo nella prima parte di giornata ha comunque interessato, seppur in forma sparsa, il meridione e l’Abruzzo, con fiocchi finanche in pianura. Tempo più stabile altrove e quindi anche a Genova, come vedremo. Il clima appare in ogni caso invernale pressoché ovunque, anche nelle aree non coinvolte dall’instabilità.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di una notte anche piuttosto nuvolosa, ampie schiarite sono avanzate in direzione di Genova nella mattinata odierna, lasciando spazio a cieli pressoché sereni. Tale situazione si è protratta anche nel pomeriggio e si protrarrà persino in serata, con condizioni meteo che pertanto si manterranno stabili e asciutte, così come sulla stragrande maggioranza del Paese. Le temperature, in questo contesto, si attestano tra i +2°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +8°C.

Bel tempo per domani con clima invernale

Nella giornata di domani mercoledì 8 febbraio una circolazione più fredda e instabile insisterà sul Mediterraneo centrale, provocando condizioni meteo mediamente instabili su alcune aree della nostra Penisola, tra cui tuttavia non figurerà Genova: qui infatti i cieli risulteranno anzi addirittura sereni, fatta eccezione per il transito di qualche innocua nube passeggera nella notte. Le temperature, sul capoluogo ligure, non incorreranno in variazioni significative inoltre, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi.

Bel tempo dominante anche per giovedì

Anche nella giornata di giovedì 9 febbraio le condizioni meteo a Genova si manterranno visibilmente stabili e asciutte, vale a dire con cieli pressoché sereni e questa volta fin dalle prime ore della notte e nonostante l’insistenza di una circolazione decisamente fredda nel Mediterraneo centrale. Il clima, in effetti, rimarrà tipicamente invernale, con le temperature che non subiranno variazioni rilevanti o, al più, risulteranno addirittura in lieve e ulteriore diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.