METEO GENOVA – Forte MALTEMPO in arrivo grazie all’intrusione di aria NORDATLANTICA, ecco le previsioni

Tempo stabile e asciutto ovunque quest’oggi

Le condizioni meteo come da ormai da un paio di settimane a questa parte risultano generalmente stabili sulla nostra Penisola grazie agli effetti di un Anticiclone di origine azzorriana che non riesce a schiodare dal Mediterraneo centro-occidentale. Tempo dunque asciutto anche quest’oggi ovunque, con cieli che rimangono ovunque soleggiati o al più poco nuvolosi, con temperature nella norma del periodo o lievemente al di sopra. Qualche disturbo nuvoloso maggiore lo si può trovare sulle regioni nordoccidentali e anche a Genova, come vedremo.

L’Anticiclone sta per subire un duro colpo

L’Alta pressione che dall’inizio di questo 2020 sta però interessando la nostra Penisola sta per subire un duro colpo. Nella seconda parte di giornata di domani venerdì 17 gennaio infatti, una saccatura di origine nordatlantica affonderà nel cuore del Mediterraneo apportando un’ondata di generale maltempo. Peraltro come si può intuire da quanto scritto fin ora, sarà anche la prima vera perturbazione organizzata dall’inizio del nuovo anno.

Previsioni meteo Genova oggi

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi sono caratteristici della giornata odierna di Genova, con condizioni meteo comunque stabili, dopo un paio di giorni di piogge deboli e occasionali che hanno interessato il capoluogo ligure a causa di una blanda circolazione instabile presente sul Golfo del Leone. Temperature tutt’altro che invernali però sulla città della lanterna, con gli estremi termici che misurano oggi +9°C di minima e +13°C di massima circa.