METEO GENOVA – Forte MALTEMPO nelle prossime ore e alto rischio di Nubifragi, ecco tutti i dettagli

Meteo: nubifragi in arrivo sulla Liguria

Maltempo in arrivo in Italia in queste ore con le piogge in intensificazione in Liguria. Sulla città di Genova sono cadute forti piogge negli ultimi giorni e i terreni sono già saturi, possibili nubifragi nelle prossime ore potrebbero causare grandi difficoltà alla rete idraulica. Il tutto sotto l’influenza delle correnti oceaniche in grado di generare un treno di perturbazioni e con esse anche diversi impulsi di maltempo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: neve tardiva in arrivo

Con le temperature scese di qualche grado nelle ultime ore, la neve troverà habitat ideale non solo sulle Alpi come da diversi giorni a questa parte ma anche in Appennino. Nevica in queste ore infatti sulle Alpi occidentali fino a quote collinari, neve che nelle prossime ore raggiungerà tutto l’arco alpino italiano e fin sotto i 500 metri di quota. In Appennino ci sarà da attendere ancora 24-36 ore per rivedere la neve cadere fino a 1000-1200 metri di quota

Meteo Italia: maltempo e forti raffiche di vento nelle prossime ore

La Primavera inizia con le temperature scese rispetto al mese di Febbraio e più in linea con la climatologia di riferimento o addirittura inferiori risultando a tratti ancora invernali. Il tutto sotto l’influenza delle correnti nord-atlantiche e con esse anche una serie di perturbazioni in grado di portare numerosi episodi di maltempo e neve copiosa in montagna. Attenzione poi alle forti raffiche di vento dai quadranti occidentali e di conseguenza mareggiate lungo le coste più esposte.