METEO GENOVA – Forti PIOGGE a causa della PERTURBAZIONE ATLANTICA, verso un graduale MIGLIORAMENTO

Meteo Italia, la situazione

Meteo Italia – Buon pomeriggio e buon inizio settimana dal Centro Meteo Italiano! Durante il weekend abbiamo assistito ad un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia centro-settentrionale a causa dell’avvicinamento di una saccatura atlantica che ha favorito flussi umidi verso la penisola italiana. Flussi umidi che hanno prodotto forte maltempo al centro-nord, mentre al sud abbiamo avuto tempo più stabile grazie alla parziale presenza di un promontorio di alta pressione situato tra il Mediterraneo centrale e l’Europa orientale. Piogge molto intense sono cadute sulle regioni di nord-ovest, con la Liguria e in particolare la provincia di Genova le zone più colpite, dove sono caduti oltre 100 mm di pioggia in 24 ore. Nel corso delle ore la saccatura continuerà a scorrere verso levante arrivando a ridosso della penisola italiana, portando avvezione di aria fredda e la formazione di un minimo di pressione sull’alto Tirreno. La depressione, nel tardo pomeriggio si porterà sull’Italia peninsulare per poi scorrere verso sud-est. Tempo ancora instabile quindi sulla penisola italiana, con piogge ancora sparse ed in estensione verso sud. Nella giornata odierna però le zone più colpite saranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto, con forti rovesci e temporali. Proprio sulle regioni del nord-est sono anche possibili nubifragi e allagamenti. Andiamo ora a vedere le previsioni meteo per la città di Genova.

Meteo Genova, oggi piogge diffuse

Meteo Genova oggi – Dopo il forte maltempo del weekend che ha colpito la Liguria ed in particolar modo la provincia di Genova, questa nuova settimana di aprile inizia ancora all’insegna del maltempo. Le piogge persisteranno anche nella giornata odierna sulla città di Genova e la Liguria, ma con intensità leggermente inferiore rispetto al weekend appena passato. Dalla serata inizieremo ad avere un graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle zone di ponente. Le temperature al primo mattino si aggireranno attorno agli 11°C sul capoluogo ligure e non saliranno di molto nel corso delle ore. Infatti la temperatura massima non supererà i 13°C nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio inizierà a fare il suo ingresso aria più fredda, infatti il valore minimo della giornata verrà raggiunto in serata, attorno ai 9°C.

Meteo Genova, domani torna il bel tempo

Meteo Genova domani – Come appena detto precedentemente, nella serata di lunedì le condizioni meteo vanno migliorando, con la saccatura che muove verso est. Nella giornata di domani avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ed assenza di fenomeni precipitativi. Dopo una lunga fase di maltempo, torna quindi a splendere il sole su Genova e la Liguria. L’ingresso di aria più fredda porterà ad una leggera diminuzione delle temperature minime, che su capoluogo scenderanno fino a circa 8°C. Stazionari invece i valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO GENOVA!