Meteo Genova – In arrivo una poderosa fase di maltempo dal weekend, ecco le previsioni

Situazione meteo in Italia e a Genova

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione stabile in Italia dettata dall’allontanamento progressivo di una perturbazione dal sud Italia verso il bacino Mediterraneo orientale. Tempo del tutto asciutto sulla Liguria, dove i cieli risulteranno per lo più soleggiati. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Genova oggi

Meteo oggi – L’assenza di disturbi nuvolosi riguarderà la città di Genova nella giornata odierna, coerentemente con un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la penisola. Le condizioni meteo pertanto si manterranno visibilmente stabili e asciutte, nonostante il persistente afflusso di correnti più fresche e instabili sul Mediterraneo centrale. Le temperature, infine, non subiranno variazioni significative, risultando al più in lieve calo nei valori massimi, su Genova comprese tra 7°C e 13°C. Vediamo le previsioni mete per domani.

Ancora tempo stabile domani, ma peggiora dalla notte

Meteo domani – Per la giornata di domani sono previsti cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulla Liguria e su Genova. In serata sarà possibile qualche fiocco sulla Valle Scrivia dai 700 metri, mentre su Genova il tempo si manterrà asciutto. PER SAPERNE DI PIU’ VI INVITIAMO A CONSULTARE IL METEO GENOVA SUL NOSTRO SITO. Temperature previste in calo, sia nelle minime che nelle massime, su Genova comprese tra 6°C e 11°C.

In arrivo una perturbazione nel weekend

Il primo weekend di Dicembre inizia con tempo perturbato sulla Liguria: nel corso delle prime ore di Sabato avremo piogge sparse e temporali su Genova, con neve sui rilievi dai 600-1000 metri. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

