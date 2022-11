Meteo Genova – Iniziale stabilità, ma nel Weekend torna il maltempo con calo termico: le previsioni

Tempo prevalentemente stabile in Italia

Risulta in queste ore evidente un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dove, dopo la giornata di ieri quando il maltempo ha persino provocato qualche danno e disagio, si registra la prevalente assenza di fenomeni, fatto salvo isolate eccezioni sulla Toscana centro-settentrionale. Tale miglioramento, oltre ad essere comunque breve, è accompagnato da un clima pienamente autunnale o tardoautunnale. Quanto detto fin qui per la stragrande maggioranza del Paese, vale anche per Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nubi irregolari sono in transito fin dalle prime ore della notte odierna a Genova, con qualche schiarita più ampia solamente nel pomeriggio, in un contesto di cieli che sono rimasti poco o parzialmente nuvolosi. Le condizioni meteo tuttavia si sono mantenute stabili e asciutte e tali rimarranno anche nella serata corrente, malgrado un peggioramento atteso in aree non molto distanti (scopri quali). Le temperature risultano peraltro quest’oggi comprese tra i +11°C di minima e i +19°C di massima circa.

Qualche piovasco nella notte, poi migliora con schiarite (temporanee)

Un nuovo impulso perturbato interesserà nella prossima notte la nostra Penisola, con qualche piovasco che potrebbe interessare anche Genova, ma con il maltempo che si concentrerà principalmente su altre aree tirreniche (scopri quali). Le condizioni meteo già a partire dal mattino di domani venerdì 18 novembre tuttavia miglioreranno sul capoluogo ligure lasciando spazio ad ampie schiarite soprattutto nel pomeriggio, quando i cieli potranno addirittura tornare sereni. Le schiarite però saranno temporanee in quanto dalla sera è atteso un nuovo passaggio di nubi irregolari, con assenza di fenomeni e da contestualizzare a temperature attese in diminuzione nei valori minimi, a fronte della stazionarietà di quelli massimi.

Maltempo in arrivo per sabato

L’affondo di una saccatura depressionaria pilotata da un centro di bassa pressione presente sul Mar Baltico porterà un peggioramento, nella giornata di sabato 19 novembre, sull’Italia, in cui verrà coinvolta anche Genova, dove le piogge potranno fare ingresso a partire dal mattino. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio, con piovaschi intermittenti che potrebbero interessare il capoluogo ligure fino a sera. Le temperature sono attese inoltre in ulteriore calo sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.