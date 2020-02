METEO GENOVA – L’ANTICICLONE non riesce a portare cieli SOLEGGIATI, attesi disturbi NUVOLOSI e anche qualche PIOVIGGINE, ecco le previsioni

Condizioni meteo nuovamente stabili in Italia

Dopo una breve parentesi di maltempo che non ha interessato comunque le regioni settentrionali e generata da un veloce fronte freddo di una perturbazione nordatlantica, è tornato il bel tempo sulla nostra Penisola e da oggi le temperature subiscono un nuovo incremento. L’innalzamento delle temperature non si arresterà con oggi, ma proseguirà per tutto il weekend imminente grazie alla rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale, la prima di quest’inverno (le precedenti mostravano una componente oceanica nettamente maggioritaria). Anche a Genova le condizioni meteo risultano in queste ore stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

La giornata di oggi è risultata pressoché limpida a Genova dove a prevalere sono sicuramente stati i cieli sereni con la completa assenza di nuvolosità e dunque anche di piogge. Le condizioni meteo sono stabili grazie alla risalita di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale responsabile tra l’altro di un primo rialzo delle temperature in Italia. Da questo rialzo non è stata esente la città della Lanterna, i cui estremi termici giornalieri misurano oggi circa +8°C di minima a cui è seguita una massima di +14°C.

Domani soleggiato e temperature massime in aumento

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 22 febbraio non giungono particolari novità sul fronte meteorologico a Genova, con i cieli che rimarranno sereni per tutta la durata del giorno stesso. Gli effetti dell’Alta pressione si faranno sentire però maggiormente sotto il profilo termico, con un aumento delle temperature massime. Le temperature minime rimarranno invece piuttosto stazionarie, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni.