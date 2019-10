METEO GENOVA – L’AUTUNNO si trasferisce in città, si apre una fase di prolungata instabilità con ACQUAZZONI e TEMPORALI, i dettagli

Correnti atlantiche generano qualche pioggia su Liguria e Puglia meridionale Nella giornata odierna la situazione da satellite illustrava come delle precipitazioni interessavano alcuni settori italiani, come la Liguria e la Puglia meridionale. Quest’ultima in particolare ha avuto a che fare con fenomeni localmente anche intensi, seppur di breve durata. Anche Genova è stata interessata dalle piogge nella giornata di oggi, che tuttavia hanno scaricato un accumulo di pioggia al suolo davvero irrisorio di poco più di 1 millimetro. Qualche altro rovescio potrà interessare la città della Lanterna nel corso delle prossime ore.

Altrove tempo asciutto, qualche annuvolamento in Emilia ed alta Toscana Sul resto del Paese il tempo si mostra generalmente asciutto con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più è possibile notarlo sull'area emiliana e sull'alta Toscana. Responsabili della formazione di questa nuvolosità sono le correnti più fresche e instabili di origine atlantica provenienti da nord-ovest, che avvolgono il nostro stivale ad alte quote. Le temperature che si sono registrate sono comunque tendenzialmente in leggero aumento rispetto ai valori di ieri. Previsioni meteo Genova domani Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 18 ottobre, Genova potrebbe rivivere una giornata fotocopia dal punto di vista meteorologico a quella di oggi. Qualche rovescio e locale acquazzone interesserà infatti la Liguria e il suo capoluogo, ed anzi non si escludono accumuli di pioggia al suolo leggermente più elevati localmente rispetto alla giornata odierna. Le temperature sono previste generalmente stabili attorno ai +15/+16°C di minima e poco oltre i +18°C di massima.

Weekend instabile a Genova Per quanto riguarda la città di Genova e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide per il prossimo fine settimana, si prevede un weekend particolarmente bagnato per la città della Lanterna, a causa dell’affondo di una vasta saccatura sul Mediterraneo occidentale. Rovesci a tratti anche forti potranno interessare la città soprattutto nella giornata di sabato 19, ma acquazzoni saranno possibili anche per quella di domenica 20 ottobre. Temperature costantemente intorno ai +18/+19°C di massima e +15/+16°C di minima.

Saccatura persistente ad ovest, settimana all’insegna dell’instabilità? La prossima settimana potrebbe passare all’insegna dell’instabilità a Genova, grazie alla persistenza di una saccatura che continuerà a colpire le aree più occidentali del Mediterraneo (con successiva formazione di un ciclone, come approfondiremo in altri articoli). Suona male a sentirlo soprattutto nell’ultimo periodo, ma momentaneamente non si vedono pause di maltempo (se non di qualche ora nella stessa giornata). Quello che sembra sicuro è che le condizioni di instabilità dureranno ancora almeno per i primi giorni della prossima settimana.