METEO GENOVA – La settimana trascorrerà con il sole e il clima primaverile, pericolo gelo e neve a seguire?

Meteo: bel tempo anche in Liguria

Anche a Genova le condizioni meteo risultano stabili e primaverili, come vedremo nel dettagli all’interno di questo editoriale, sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni della settimana in corso grazie al dominio dell’anticiclone delle Azzorre sull’Italia con valori pressiori stabili intorno i 1025 hPa. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo nel dettaglio sull’Italia per la giornata di domani

Altra giornata all’ insegna del tempo stabile e asciutto sulle regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto delle nubi irregolari in Romagna e con esse locali e brevi fenomeni in Appennino tra la mattinata e il pomeriggio. Cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro Italia e tempo stabile eccetto possibili piogge o acquazzoni in Appennino tra Marche, Umbria e Toscana. Variabilità sulla Sardegna con locali piogge o brevi acquazzoni al pomeriggio, bel tempo e sole prevalente sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento.

Anticiclone fino a quando?

L’anticiclone delle Azzorre sta dominando il nostro paese in questi giorni determinando condizioni di tempo prevalentemente stabili e soleggiate. Con la fine della stagione invernale il vortice polare subisce un rallentamento e le grandi masse di aria fredda in prossimità del Polo potrebbero essere dissipate verso latitudini inferiori. Sembra confermata l’ondata di gelo e neve tardiva sull’Europa a partire dal prossimo fine settimana mentre il mese di Marzo potrebbe dunque terminare in modo assai dinamico con ondate di freddo tardivo su gran parte del Vecchio Continente. Secondo i principali modelli anche la nostra penisola sarà coinvolta dal flusso di aria gelida e non si esclude l’arrivo della neve a quote molto basse.