Meteo Genova – Maltempo anche intenso in arrivo, con miglioramento a seguire: ecco le previsioni

Tempo instabile sull’Italia, rovesci anche a Genova

Piogge e occasionali temporali sono tornati ad interessare soprattutto il versante più occidentale del nostro Paese, a causa di un nuovo impulso perturbato dovuto a sua volta dall’apertura di un corridoio di correnti umide di natura atlantica sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo risultano pertanto perturbate in particolare sul medio-alto versante tirrenico e Sardegna occidentale, con parziale coinvolgimento del medio versante adriatico e con piogge che hanno interessato anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di una notte irregolarmente nuvolosa, ma tutto sommato stabile, le condizioni meteo a Genova sono sensibilmente peggiorate con l’arrivo di piogge e temporali anche a tratti intensi specie in mattinata, che hanno fin qui scaturito al suolo un accumulo consistente di circa 41 millimetri. Graduale attenuazione dei fenomeni sta interessando il capoluogo ligure dal pomeriggio, con piovaschi intermittenti ancora plausibili nella serata corrente, con maltempo che si concentrerà comunque non molto lontano dalla città. Le temperature si attestano inoltre quest’oggi tra i +11°C di minima e una massima prossima ai +13°C.

Possibili piogge anche per domani

Possibili piogge caratterizzeranno ad intermittenza la città di Genova anche nella prima parte di domani mercoledì 16 novembre e fino al mattino, a seguito del quale le condizioni meteo tenderanno a migliorare con l’esaurimento della fenomenologia, con cieli che si manterranno comunque irregolarmente nuvolosi, in un contesto che si manterrà perturbato nel Paese. Le temperature non subiranno significative variazioni, con lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

Nubi irregolari per giovedì, con temperature in aumento

Il nucleo di maltempo finirà per concentrarsi maggiormente a sud per giovedì 17 novembre, regalando condizioni meteo decisamente migliori a Genova, dove il tempo si manterrà pertanto relativamente stabile e asciutto, ma con il transito di nubi irregolari che ne caratterizzerà tuttavia l’intera giornata. In questo contesto le temperature sono attese inoltre in ripresa sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

