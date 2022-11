Meteo – Maltempo torna protagonista in Italia, piogge e possibili temporali in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Fase di maltempo al via per l’Italia

Dopo una tendenza a un miglioramento segnata nella giornata di ieri a causa dell’assorbimento di una goccia fredda che ha condizionato il tempo dell’Italia nel Weekend scorso, le condizioni meteo sono quest’oggi tornate a peggiorare a causa di un nuovo impulso perturbato causato dall’apertura di un corridoio di correnti umide di natura atlantica verso il Mediterraneo centrale. Rovesci e occasionali temporali fanno pertanto ingresso anche in queste ore, accompagnate da un clima autunnale.

Maltempo sembra destinato ad essere duraturo

Attualmente sembra che questa fase di maltempo che si è aperta sull’Italia con la giornata odierna possa in realtà durare a lungo, almeno alcuni giorni, a causa dell’apertura delle porte atlantiche causata da un campo di Alta pressione che risulta piuttosto pigro, come periodo vorrebbe. Pertanto la stagione delle piogge è pronta a riscattarsi dopo un ottobre anomalo e un inizio di novembre altrettanto deludente.

Prossime ore ulteriore peggioramento

Nel corso delle prossime ore pertanto le correnti più umide di natura atlantica continueranno a portare i loro effetti sul Mediterraneo centrale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Pertanto, nella serata appena iniziata, le condizioni meteo si manterranno perturbate sulla nostra Penisola soprattutto sul medio-alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi e possibili temporali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su medio-alto versante tirrenico con qualche sconfinamento al nord e medio versante adriatico

Il maltempo si concentrerà, in virtù di quanto scritto in precedenza, sulle aree più occidentali del Paese, con il coinvolgimento anche della Sardegna occidentale e con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, in particolare sulla Liguria centro-orientale e bassa Toscana. Qualche rovescio isolato o sparso potrebbe comunque raggiungere il nord, soprattutto Emilia e Lombardia occidentale, ma anche il medio versante adriatico, mentre altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto.

