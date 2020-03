METEO GENOVA – MALTEMPO e possibili nuovi NUBIFRAGI per domani, ecco la tendenza per la prima parte di Marzo

Rapido peggioramento meteo in arrivo in Italia

Con il primo di Marzo 2020 è iniziata la primavera stando al calendario meteorologico, ma sull’Italia i modelli meteo confermano una fase piuttosto movimentata e fresca anche nei prossimi giorni. Una nuova ondata di maltempo infatti è in arrivo in Italia nella giornata di domani con piogge e nevicate in montagna. Il mese di Marzo iniziato con il tempo piuttosto dinamico, potrebbe procedere con sensibili sorprese. La giornata odierna a Genova è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate ma come vedremo il maltempo è alle porte. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo in forte peggioramento al Nord Ovest tra mattina e pomeriggio con piogge in estensione a tutti i settori entro le ore serali. Quota neve sui settori alpini oltre i 500-800 metri. Migliora in nottata a partire da Piemonte e Liguria. Inizio di giornata con ampie schiarite su tutte le regioni, perturbazione in arrivo nelle ore pomeridiane e serali con piogge a tratti forti sull’alta Toscana e precipitazioni diffuse quasi ovunque salvo le aree costiere dell’Abruzzo. Ampie schiarite quasi ovunque al mattino salvo brevi e residue piogge su Puglia meridionale e nord della Sicilia. In serata nubi in aumento su Sardegna e regioni peninsulari con piogge diffuse sulla Campania. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Meteo Italia, una Primavera come da tradizione

A differenza quindi della stagione invernale dove le temperature si sono verificate spesso e volentieri ben superiori della media, la Primavera inizia con le temperature in linea con la climatologia di riferimento o addirittura inferiori risultando a tratti ancora invernali. Diverse le perturbazioni in transito sull’Italia in questo periodo e in grado di portare numerosi episodi di maltempo e neve copiosa in montagna.