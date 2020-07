METEO GENOVA – Novità in arrivo durante il WEEKEND con temporali non esclusi, i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone con tempo stabile e soleggiato

Grazie alla presenza di un vasto anticiclone di natura azzorriana sull’Europa, è tornato il sole a splendere sul capoluogo ligure in queste ultime ore, bel tempo e temperature tipicamente estive. Nel corso dei prossimi giorni tuttavia le condizioni meteo al nord Italia tenderanno a cambiare con il ritorno dei temporali dapprima sulle Alpi, poi anche sulle Prealpi e pianure adiacenti. Piogge o temporali anche a Genova? Probabilità bassa e ridotta alla parte centrale della giornata di Sabato 11 Luglio. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Flusso di correnti atlantiche in transito sui paesi europei oltre le Alpi e diversi minimi di bassa pressione sono presenti alle alte latitudini tra Islanda e Scandinavia con valori minimi suolo fino a 995 hPa. Anticiclone di natura azzorriana ben esteso dall’ oceano Atlantico fino all’Europa centrale con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Bel tempo di conseguenza e clima estivo in molti paesi del Vecchio Continente tra i quali anche l’Italia. Sole e temperature fino a 35°c in molte città lontane dal mare, brezza più fresca a Genova e temperature contenute.

Evoluzione meteo Estate 2020

Se il mese di Luglio procederà senza grandi novità salvo che per locali e brevi temporali al nord, nonché con il clima caldo ma senza pericolosi eccessi di caldo afoso, per il mese di Agosto 2020 non ci attendiamo anomalie termiche da record con valori di poco sopra media, caldo in Italia per agosto 2020 ma senza eccessi. Tuttavia le e temperature superficiali del Mediterraneo risultano complessivamente già abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque relativamente più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana.