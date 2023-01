Meteo Genova – Nubi in transito a tratti con qualche schiarita e calo termico: ecco le previsioni

Maltempo in atto su alcuni settori dello stivale

Nella giornata odierna assistiamo all’ennesima giornata di maltempo per alcune aree del nostro Paese e a causa dell’approfondimento di un doppio minimo depressionario, di cui uno si posiziona sul basso Tirreno e l’altro sul Mare Jonio. Ne deriva che l’instabilità abbraccia soprattutto parte del sud e Isole, con qualche rovescio anche in Abruzzo e con quote neve relativamente basse. Più stabile al nord e a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di qualche passaggio nuvoloso innocuo nel corso della prima parte della giornata odierna, ampie schiarite sono avanzate in direzione Genova, con cieli che sono apparsi sereni dal pomeriggio e tali resteranno anche in serata, con condizioni meteo pertanto stabili e asciutte a differenza di quanto avverrà altrove. Le temperature, in questo contesto, risultano comprese tra i +5°C di minima e una massima prossima ai +10°C.

Nubi in transito per domani, con tempo stabile e asciutto

Dopo una notte pressoché stellata, le condizioni meteo a Genova tenderanno a un lieve peggioramento pur rimanendo stabili e asciutte nella giornata di domani venerdì 27 gennaio e che si paleserà quindi con un aumento della nuvolosità, mentre altrove il maltempo potrà continuare a insistere sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, sono attese in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi sul capoluogo ligure.

Prima parte di giornata con nubi in transito, poi nuove schiarite

Ancora una volta qualche nube in transito caratterizzerà la prima metà di giornata di sabato 28 gennaio, a seguito della quale le schiarite avanzeranno verso Genova con cieli che torneranno pressoché sereni dal pomeriggio. Di conseguenza, le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte, con temperature che non subiranno in questo caso significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

