Meteo domani 26 gennaio: ancora freddo e instabilità in Italia con neve a quote basse, ma non su tutte le regioni

Situazione sinottica europea

Ancora aria fredda in quota presente sul Mediterraneo centro-occidentale con un largo al suolo sull’Italia meridionale. Un impulso artico è inoltre in arrivo tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Robusto campo di alta pressione sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1040 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Profondo vortice di bassa pressione sul Mare di Barents con valori al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 26 gennaio

Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e foschie in Pianura Padana. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 gennaio

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo in Abruzzo. Neve in calo fin verso i 500-700 metri di quota. Temperature minime in aumento e massime in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 gennaio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

