METEO GENOVA – Nubi irregolari in transito in queste ore, SOLE e TEMPERATURE in aumento nei prossimi giorni

Meteo Italia: Anticiclone con tempo stabile e soleggiato

La giornata odierna è l’ennesima di una lunga serie caratterizzata dal bel tempo grazie alla presenza di un vasto anticiclone di natura azzorriana presente in gran parte dell’Europa. Condizioni meteo stabili e asciutte su tutte le reigoni del Paese nella giornata odierna, situazione invariata anche nei prossimi giorni e temperature in aumento. Sulla città di Genova, come vedremo più avanti, avremo sole e clima tipicamente estivo, ideale per le prime uscite in spiaggia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo in Italia

Anticiclone di natura azzorriana schiacciato lungo i paralleli e ben esteso dall’ oceano Atlantico fino all’Europa centrale con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Diversi minimi di bassa pressione sono presenti alle alte latitudini tra Islanda e Scandinavia con valori minimi suolo fino a 995 hPa. Sull’Italia dopo il transito delle correnti settentrionali più fresche da nord a sud, oggi la giornata procede con sole prevalente e clima caldo ma ancora gradevole, specie sulla città di Genova dove troviamo nubi irregolari in transito alternate a schiarite.

Situazione temperature del mar Mediterraneo

Le temperature superficiali del Mediterraneo risultano complessivamente già abbastanza calde e con valori oltre la media di riferimento, specialmente in Adriatico, Ionio e Tirreno meridionale si arriva e oltrepassano i 25°c. Acque relativamente più fresche invece in Sardegna, Liguria e Toscana. Nel prossimo weekend le condizioni meteo risulteranno ancora favorevoli lungo tutte le coste italiane del Mediterraneo per una bella vacanza al mare e le temperature delle acque superficiali saranno ancora più gradevoli con valori compresi tra i 24°c e i 27°c.