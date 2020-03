METEO GENOVA – NUBIFRAGI in questo momento in LIGURIA, sale rapidamente il rischio allagamento

METEO GENOVA: maltempo con forti piogge

Le condizioni di severo maltempo in queste ore sulla Liguria con precipitazioni di forte intensità. Caduti già oltre 150 mm di pioggia in alcuni settori della regione, particolarmente colpita al momento la provincia di Genova. Nubifragi si abbattono in questo momento sulla città. Solo nel corso delle prime ore della notte di martedì 3 marzo si faranno largo ampie schiarite con rasserenamenti entro la mattinata successiva a Genova. Tempo che rimarrà poi soleggiato per il proseguo della giornata con cieli sereni che persisteranno anche in serata e temperature che non subiranno particolari variazioni rispetto alla giornata precedente.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova

Un nuovo impulso della saccatura di origine nordatlantica favorisce una ciclogenesi sull’alto Tirreno. Dalle 00 di oggi, il maltempo ha scaricato al suolo un accumulo di circa 150 millimetri in alcuni settori della provincia di Genova. Temperature invernali e valori intorno i +8/+10°C durante le ore centrali della giornata odierna. I fenomeni tenderanno successivamente ad attenuarsi entro sera, fino a cessare completamente in tarda serata.

Neve in arrivo sulle Alpi

Nevica in queste ore sulle Alpi occidentali e fin sotto i 400 metri di quota. Neve copiosa attesa nelle prossime ore di oggi su tutte le regioni alpine italiane con accumuli freschi che potrebbero superare i 50 centimetri nel giro di meno di 24 ore. Neve in arrivo anche in Appennino nei prossimi giorni con episodi anche intensi e fin sotto i 1000 metri di quota.