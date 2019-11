METEO GENOVA – Nuova ondata di MALTEMPO con piogge e forte vento. Ecco tutti i dettagli

L’Autunno ha deciso di fare sul serio

Così come ampiamente annunciato nelle precedenti edizioni, sull' Italia sono in transito le correnti atlantiche e con esse una gran quantità di pioggia e vento. La città di Genova è stata una tra le prime ad essere interessata dalla nuova ondata di maltempo di oggi. Le condizioni meteo sulla Liguria resteranno instabili per tutta la settimana in corso.

Arriva il Maltempo con forti piogge e vento

Con l’anticiclone delle Azzorre stabile nella sua sede naturale in pieno oceano Atlantico le perturbazioni di matrice nord-Atlantica trovano campo libero nel Mediterraneo e di conseguenza anche in Italia. Con esse accusiamo anche un calo delle temperature e un aumento della ventilazione con raffiche anche di 80 km/h.

Ancora piogge e temperature in ulteriore calo in Italia

La circolazione depressionaria in azione sull’Europa centro settentrionale pilota correnti fresche e instabili fin sull’Italia dove inizia un lungo periodo di maltempo tipicamente autunnale con pioggia, vento e neve. Sulle Alpi i fiocchi sono già scesi di quota fino ai 1300 metri in Lombardia. Nei prossimi giorni avremo ancora delle nevicate sulle Alpi per lo più a queste quote mentre la neve potrebbe tornare anche in Appennino.