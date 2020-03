METEO GENOVA – Nuvoloso per oggi, gran sole da domani: ecco tutti i dettagli fino alle vacanze pasquali

Meteo: tempo già stabile al nord Italia

Le correnti fredde di estrazione polare hanno fatto il loro ingresso nel bacino del Mediterraneo centrale, temperature invernali da nord a sud sul paese e neve in Appennino fino a quote molto basse. Migliora già al nord Italia con qualche nube irregolare anche a Genova ma senza precipitazioni associate, soleggiato invece dalla giornata di domani e almeno per tutta la settimana in corso. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo pesce di Aprile

Giornata soleggiata al nord Italia e precipitazioni assenti. Da segnalare soltanto la presenza di nubi medio-basse sul Piemonte e sull’arco alpino centrale, specie al primo mattino. Cieli sereni al mattino su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, poco nuvolosi sul resto del centro Italia. Precipitazioni assenti salvo delle residue nevicate in Appennino abruzzese e marchigiano fino al fondovalle. La giornata inizierà con condizioni meteo instabili su tutte le regioni con piogge e nevicate fino a quote molto basse. Precipitazioni in esaurimento al pomeriggio salvo sulla Puglia, Calabria e isole maggiori. Deboli piogge in serata sulle isole maggiori. Temperature in ulteriore diminuzione.

Meteo Primavera, come procederà la stagione?

Con un anticiclone in rimonta sull’Italia nei prossimi giorni, le condizioni meteo risulteranno in gran parte stabili e in buona parte soleggiate. Il mese di Aprile potrebbe risultare piuttosto dinamico: la prima parte più stabile e dominata dall’Anticiclone, a seguire irruzioni di aria più fredda dal Polo Nord ancora probabili e nel complesso quindi con temperature in linea con la media o addirittura inferiori.