METEO GENOVA – qualche disturbo in più nei prossimi giorni rispetto il resto dell’Italia, i dettagli

Previsioni meteo per la settimana in corso

Un pò come è stato per gran parte delle vacanze di Natale, ora anche i Giorni della Merla noti come i giorni più freddi dell’Inverno, saranno caratterizzati da condizioni meteo stabili e dal clima mite in Italia. Anche la città di Genova nonostante riceverà qualche disturbo in più generato dalle correnti atlantiche in transito vedrà comunque temperature oltre la climatologia di riferimento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Giorni della Merla

Clima invernale solo sulle Alpi dove troviamo delle nevicate in atto e fino a 800-1000 metri di quota, sole prevalente sul resto dell’Italia. I Giorni della Merla noti come i giorni più freddi dell’anno saranno invece caratterizzati dal bel tempo eccetto deboli piogge a Genova e su tutta la Liguria. Il paradosso vuole invece che le temperature in Italia in questi giorni saranno superiori della media anche di 10°c durante le ore centrali della giornata con picchi di 20°c al sud.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Ampie schiarite al primo mattino su tutte le regioni settentrionali, nubi in aumento nel corso della giornata su Liguria e settori alpini occidentali con locali piogge. Ulteriore peggioramento in serata e in nottata con fenomeni in intensificazione sul levante ligure. Bel tempo e sole prevalente nelle prime ore di giornata su tutti i settori centrali, copertura nuvolosa in aumento nelle ore successive sui settori tirrenici con piogge di debole o moderata intensità in serata sull’alta Toscana. Locali o deboli piogge al mattino sulla bassa Calabria, tempo asciutto altrove con ampie schiarite così come nel resto della giornata salvo innocue nubi in aumento nelle ore serali e notturne. Brevi piovaschi sulla Sardegna. Temperature in generale calo nei valori minimi, generalmente stazionarie invece le massime.